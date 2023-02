Van Moorsel: “Op vraag van de rensters is parcours Amstel Gold Race zwaarder”

Video

Tijdens een bijeenkomst maakte de organisatie van de Amstel Gold Race bekend dat de koers voor de vrouwen zo’n dertig kilometer langer wordt. “Ook op vraag van de rensters zelf. Het past zeker bij de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen”, reageert koersdirecteur Leontien van Moorsel voor de camera van WielerFlits.

De rensters krijgen op zondag 16 april een wedstrijd van 156 kilometer voor de wielen geschoven, met onderweg maar liefst 21 beklimmingen. Van Moorsel: “Het past zeker bij de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen. We bleven een beetje achter in vergelijking met andere WorldTour-wedstrijden. Het was bovendien ook op vraag van de rensters zelf. Leo van Vliet (koersdirecteur van de mannenkoers, red.) en ik hebben ernaar geluisterd.”

“Meer hoogtemeters en een extra finalelus, het zal zo spectaculair en zwaar worden”, vat de voormalig wielrenster het samen. Annemiek van Vleuten zou hebben aangedrongen op een nog zwaardere uitgave van de Limburgse klassieker. “Het is niet dat we het parcours alleen maar langer hebben gemaakt vanwege Annemiek”, reageert Van Moorsel. “We zien in de breedte dat de rensters dit willen en ook aankunnen.”

Toch zou het een droomscenario zijn voor de organisatie van de Amstel Gold Race: Van Vleuten die in haar afscheidsjaar toch nog de Amstel Gold Race weet te winnen. “We hebben al een aantal Nederlandse winnaressen gehad, maar het zou mooi zijn als Annemiek in haar laatste jaar deze wedstrijd nog aan haar erelijst toevoegt. We mogen als organisatie geen voorkeur hebben, maar we zouden het wel fantastisch vinden.”

Meer hoogtemeters

Over het parcours heeft Van Moorsel het volgende te zeggen: “Drie extra hellingen brengt het totaal op 21 beklimmingen en het aantal hoogtemeters stijgt naar 1.700. We maken in de beginfase een extra lus richting Sittard-Geleen. Vanaf Ubachsberg rijdt het peloton naar Simpelveld en Wahlwiller, waar achtereenvolgens de Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg worden aangedaan. De bekende finalelus van 18 kilometer met de Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg wordt vanaf 2023 vier in plaats van drie keer verreden.”