Amstel Gold Race verlengt vrouweneditie met bijna 30 kilometer

Over iets meer dan twee maanden – op zondag 16 april – staat Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race, weer op de kalender. Tijdens een bijeenkomst in het Shimano Experience Center te Valkenburg aan de Geul maakte de organisatie bekend dat de Amstel Gold Race voor vrouwen zo’n dertig kilometer langer wordt.

Leontien van Moorsel, koersdirecteur van de vrouweneditie van de Amstel Gold Race: “De wedstrijd wordt verlengd tot een totale lengte van 156 kilometer. Een gevolg van de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen. Je ziet dat tegenwoordig steeds meer grote wedstrijden boven de 140 kilometer zijn. Daarnaast hebben ook diverse toppers uit het peloton gevraagd of we de wedstrijd niet iets langer konden maken.”

Sinds 2017 wordt er weer een Amstel Gold Race voor vrouwen verreden. Marta Cavalli was in 2022 de winnares, nadat de voorgaande jaren achtereenvolgens Marianne Vos, Katarzyna Niewiadoma, Chantal van den Broek -Blaak en Anna van der Breggen al waren toegevoegd aan de erelijst. De presentatie op zondagochtend is gelijktijdig met de mannen. Ook de start op het Vrijthof in Maastricht en de finish in Valkenburg zijn op dezelfde locaties. In 2022 trok de organisatie ook al het prijzengeld voor mannen en vrouwen gelijk.

“Het parcours wordt niet alleen langer, maar ook zwaarder”, vervolgt Van Moorsel. “Drie extra beklimmingen brengt het totaal op 21 beklimmingen en het aantal hoogtemeters stijgt naar 1.700. We maken in de beginfase een extra lus richting Sittard-Geleen. Vanaf Ubachsberg rijdt het peloton naar Simpelveld en Wahlwiller, waar achtereenvolgens de Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg worden aangedaan. De bekende finalelus van 18 kilometer met de Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg wordt vanaf 2023 vier in plaats van drie keer verreden”, aldus Van Moorsel.

Lees meer: Demi Vollering werkt aan tijdrit met oog op Tour: “Heel belangrijk”

Leo van Vliet, koersdirecteur van de mannenkoers: “Het was een flinke puzzel om te leggen, maar we zijn trots dat het gelukt is. Uiteraard moeten we zorgen dat beide koersen elkaar niet tegenkomen, maar we moeten ook rekening houden met bijvoorbeeld het aantal passages in Valkenburg en de live TV uitzending. Hierdoor starten de vrouwen dit jaar voor het eerst eerder dan de mannen. Daarnaast maken de mannen ook de extra lus richting Sittard-Geleen en wordt de eerste passage van de Cauberg geschrapt. De finale van de Amstel Gold Race blijft gelijk.”