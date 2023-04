Van knieklachten verloste Jay Vine zal zonder koersritme starten in de Giro d’Italia

Voor Jay Vine begon het seizoen 2023 fantastisch met de Australische tijdrittitel en eindwinst in de Santos Tour Down Under. Begin februari ging het echter mis. De klimmer van UAE Emirates liep een knieblessure op, stapte vanwege dat kwetsuur uit de UAE Tour en kwam sindsdien niet meer in actie. Inmiddels heeft Vine de knieklachten echter op weten te lossen en kijkt hij weer vooruit naar de Giro, laat hij in gesprek met Cyclingnews weten.

Vine kon een week lang niet fietsen en beperkte zich de weken daarna tot heel rustige ritjes op de smarttrainer. “Het was een lang en vervelend proces om de knie te laten herstellen, maar het team wilde er in de eerste plaats voor zorgen dat er geen chronische of langdurige pijn was en dat ik het seizoen zonder operatie kon voortzetten”, klinkt het. “Alles is nu goed gekomen, dus dat is bemoedigend.”

Schoenplaatje

Ondertussen kwam Vine ook achter de oorzaak van de pijn achter zijn rechterknieschijf. “Ik heb een schoenplaatje verwisseld nadat ik terugkwam uit Australië”, vertelt de 27-jarige renner, die na de Cadel Evans Great Ocean Road Race terugkeerde naar zijn Europese basis in Andorra. “Vervolgens ben ik met zes graden onder nul gaan trainen, waardoor ik het niet voelde. Maar dat was genoeg om de schade te veroorzaken.”

“Ik heb het vaker gehad en normaal gaat het weg na een dag. Toen ik naar de UAE Tour ging, dachten we dat het beter zou gaan of dat het mogelijk was om er doorheen te komen.” Dat bleek niet het geval. Vine stapte na etappe twee af en was een tijdlang uit de roulatie.

Giro d’Italia

Nu zit hij alweer een maand op de fiets en bouwt hij op richting 6 mei, de dag dat de Giro d’Italia van start gaat. Hij kon voorafgaand aan die grote ronde de Ronde van Romandië nog rijden, maar heeft besloten zonder koerskilometers in de benen naar Fossacesia Marina af te reizen voor La Grande Partenza. “Ik hou echt van trainen en het proces van voorbereiden richting een evenement. (…) Ik kan me op training heel goed in mijn eentje voorbereiden op een koers.”

In plaats van de Ronde van Romandië te betwisten, werkt Vine op Sierra Nevada een hoogtestage af met onder meer João Almeida, die als kopman van UAE Emirates zal starten in de Ronde van Italië. De precieze rol van Vine – schaduwkopman of meesterknecht – is nog niet bekend. Maar welke rol hij ook krijgt, de Australiër heeft er vertrouwen in dat hij er zal staan. “De vorm is heel snel teruggekomen na de blessure, dus dat is een goed teken. Al hebben de andere jongens wel goede koersen gereden met de Ronde van Catalonië en Tirreno-Adriatico.”