Knieblessure noopt Jay Vine tot opgave in UAE Tour

Jay Vine zal vandaag niet meer van start gaan in de derde etappe van de UAE Tour. De Australische klimmer kampt met knieproblemen. Zijn ploeg UAE Emirates is dan ook tot de conclusie gekomen dat het beter is om hem uit koers te halen.

“Jay Vine begon aan de wedstrijd met wat lichte kniepijn, die hij recent opliep op training”, laat UAE Emirates weten middels een perscommuniqué. “De situatie is er niet beter op geworden en daarom hebben we besloten om hem – uit voorzorg – uit koers te halen. Jay krijgt nu de tijd om te herstellen.”

Vine leek na twee etappes al uitgeschakeld voor de eindoverwinning in de UAE Tour. De 27-jarige coureur verloor op de eerste dag al een minuut in de waaierrit naar Al Mirfa en kon dinsdag zijn ploeggenoten niet volgen in de ploegentijdrit. Vine stond 103e in het algemeen klassement, op 2m20s van leider Luke Plapp.

Vine is overigens wel uitstekend begonnen aan zijn eerste seizoen voor UAE Emirates. Zo kroonde hij zich al tot Australisch kampioen in het tijdrijden en won hij met de Tour Down Under de eerste WorldTour-koers van 2023.