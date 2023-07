Nathan Van Hooydonck over Vingegaard-ophef: “Het interesseert ons helemaal niks”

Video

De ophef die na de tweede etappe van de Tour de France over de tactiek van Jumbo-Visma, wordt door de renners van de Nederlandse ploeg ‘niet al te serieus’ genomen. Dat zegt Nathan Van Hooydonck. “Het interesseert ons helemaal niks, we trekken ons er helemaal niks van aan”, klinkt het voor de camera van WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“We laten het zeker niet binnen onze ploeg komen, dat is het slechtste wat je kunt doen”, aldus Van Hooydonck. “Er is van alles doorgesproken, maar Wout was niet kwaad op iemand. Hij was gewoon heel teleurgesteld, wat heel normaal is. Er waren weinig dingen die we anders hadden kunnen doen. Vandaag is een nieuwe dag en gaan we er gewoon weer voor.”

Jumbo-Visma maakt vandaag kans op de ritzege met Wout van Aert, maar is niet van plan om de koers te controleren. “Daar gaan we geen energie insteken”, aldus Van Hooydonck. “De Tour winnen is het hoofddoel.”