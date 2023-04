Van Gils tweede achter ‘sterkere’ Groves: “Moeilijk om nog iets te proberen”

Video

In de finale van de Volta Limburg Classic had Lotto Dstny twee man in de kopgroep van drie, maar uiteindelijk ging Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) met de zege lopen. Pascal Eenkhoorn en Maxim Van Gils waren niet opgewassen tegen de Australiër. “Wij waren natuurlijk met twee, hij alleen. Maar op dit parcours ging het vooral om de benen, zeker met dit weer”, zei een bibberende Van Gils na afloop tegen WielerFlits.

“Het was moeilijk om nog iets te proberen. Pascal heeft het nog geprobeerd, maar toen ging Groves zelf”, vervolgde de 23-jarige renner, die de laatste twintig kilometer alleen met Groves reed. Die laatste deed het werk, waardoor Van Gils in het wiel kon zitten. “Groves reed op kop, ik hoefde alleen te volgen. Dat was een enorm voordeel. Ik kon redelijk goed herstellen, dus voor de sprint zat ik wel terug fris. Maar Groves was gewoon sterker.”

Wat vindt Van Gils van de Volta Limburg Classic? “Het is een heel mooie wedstrijd, maar het was wel verschrikkelijk slecht weer. Koud en de hele dag regen. Het was weer een lastige dag.” Een lastige dag, maar wel met een podiumplek als resultaat. Die prestatie kwam niet uit het niets, want Van Gils behaalde dit jaar al meerdere ereplaatsen. “Ik doe een mooi seizoen. Dat bewijs ik vandaag met een tweede plaats, maar je wilt altijd winnen. Het is jammer dat dat niet gelukt is.”

