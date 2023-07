Van Gils blijft aanstormende Pogacar net voor: “Ik was echt helemaal kapot”

Maxim Van Gils eindigde op een knappe tweede plaats in de rit naar de Grand Colombier. De Belg moest alleen Michal Kwiatkowski voor laten gaan en bleef in de laatste meters nog nipt uit handen van Tadej Pogacar. “Ik was echt helemaal kapot”, vertelt de jonge Belg na afloop.

“Het ging de hele dag heel rap. Ik heb de hele dag geprobeerd om te sparen achter de rug van Jasper (Stuyven, red.)”, doet Van Gils zijn verhaal. “Aan het begin van de klim was het even doorbijten. Gelukkig kon ik mijn eigen tempo rijden. Kwiatkowski was vandaag wel echt sterker.”

“In de laatste kilometer hoorde ik dat de klassementsmannen dichterbij kwam, dus knalde ik er nog wat bij. Ik leverde nog zoveel vermogen, dat ik wist dat het moeilijk zou worden voor de klassementsrenners om nog terug te komen.”

Elf etappes na zijn valpartij in het Baskenland lijkt de vorm van Van Gils weer helemaal terug. Hoe hij daar zelf naar kijkt? “Het was even zoeken na die val, maar ik denk dat ik gister en vandaag bewijs best een oké Tour rijd. Ik kijk uit naar de Alpen dit weekend, maar het is nog even kijken hoe de benen gaan zijn.”

