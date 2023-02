Van Empel wint na twee weken rust: “Morgen moet ik weer aan de bak”

Fem van Empel heeft haar veldritseizoen in stijl afgesloten. In de X2O Trofee Brussel pakte ze de dagzege, waardoor ze ook de eindwinst in het regelmatigheidsklassement veiligstelde. Daar had ze niet al teveel training voor nodig gehad, vertelde ze in het flashinterview na afloop.

“Ik heb twee weken rust gehad, ik moet morgen weer aan de bak met trainen”, lachte Van Empel voor de camera. “Mijn trainer zei: ‘Doe het maar rustig aan, om het af te sluiten.’ Maar ik heb het omgekeerde gedaan.”

De interviewer wilde weten hoe het voelt om zó goed te zijn. “Dat is moeilijk van jezelf te zeggen, maar ik rijd op uitstekend materiaal en de sfeer binnen de ploeg is heel goed”, antwoordde Van Empel. “Als het gevoel goed is, als de omkadering juist is, dan sta je heel ontspannen aan de start. Dat is bij mij het geval. En dan presteer ik het beste.”

Van Empel won deze winter veel meer dan alleen de X2O Trofee. Zo werd ze ook Europees -en wereldkampioen en pakte ze de eindzege in de Wereldbeker. “Ik had dit voor het seizoen nooit verwacht, maar het voelt heel goed om te winnen of op het podium te staan. Maar ik werk er heel hard voor. Dit is de beloning.”

Lees meer: Fem van Empel stelt eindzege X2O Trofee veilig met winst in Brussel