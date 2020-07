Van Emden baalt van nieuwe datum NK tijdrijden woensdag 1 juli 2020 om 14:31

Jos van Emden zal dit jaar zijn Nederlandse titel in het tijdrijden niet kunnen verdedigen. Het NK tijdrijden in Emmen staat gepland op 7 oktober, maar op die dag rijdt Van Emden met zijn ploeg Jumbo-Visma de Giro d’Italia. Hij is teleurgesteld dat de KNWU geen andere datum heeft kunnen vinden.

De uittredend Nederlands kampioen tegen de klok heeft vorige week bij de KNWU een verzoek ingediend om op 23 augustus het NK Tijdrijden te organiseren. “Maar mij werd toen door Thorwald Veneberg (algemeen directeur KNWU, red) verteld dat er op dat moment nog niets mocht worden georganiseerd. En nu blijkt dat er op diezelfde dag een NK op de weg is in Drenthe. Ik vind het een rare gang van zaken”, vertelt Van Emden aan De Telegraaf.

Van Emden heeft geen andere keuze dan verstek te laten gaan, aangezien zijn ploeg hem nodig heeft in de Giro. “Als het NK tegelijkertijd zou worden gehouden met een eendaagse koers waarin ik word opgesteld door de ploeg, dan kan ik dat nog aankaarten bij de leiding, omdat ik graag wil proberen mijn titel te prolongeren. De Giro kun je niet onderbreken voor een tijdrit”, stelt hij vast.

Volgens Veneberg was het voor de KNWU echter niet mogelijk om in hetzelfde weekend als de wegwedstrijd ook het NK tijdrijden te organiseren, vanwege de te nemen maatregelen en de aanvraag voor vergunningen. Hij geeft aan dat pas daags na het verzoek van Van Emden de coronaregels versoepeld zijn.

Van Emden had gehoopt op een andere oplossing. Hij mag nu tijdens de openingsdag zijn driekleur nog aantrekken, om bij de tweede en derde tijdrit weer in het tenue van zijn ploeg te starten. “Ik zou het ook nog een idee hebben gevonden mij het jaar vol te laten maken als kampioen en van 1 januari tot juni 2021 niemand in het rood-wit-blauw te hebben. Dat leek me een chique oplossing”, geeft hij aan.