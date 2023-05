Lennert Van Eetvelt mag weer koersen, zaak over neusspray komt te vervallen

Lennert Van Eetvelt mag weer koersen voor Lotto Dstny. De Belgische coureur werd eind april op non-actief gezet wegens een ‘vermeende inbreuk op de anti-dopingwet’ door het gebruik van een neusspray tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var op 19 februari. Van Eetvelt heeft een verklaring afgegeven en daardoor is de lucht geklaard volgens de Franse dopingautoriteit.

In de Alpes Isère Tour, die op 24 mei van start gaat, zal hij zijn rentree maken voor Lotto Dstny, laat het Belgische team weten. Van Eetvelt komt zelf ook nog terug op het voorval: “Bij de dopingcontrole had ik de neusspray ook duidelijk aangegeven op het formulier. Het was voor mij dan ook een verrassing dat de AFLD vragen stelde, want eerlijk gezegd zou ik me niet moeten verantwoorden voor het gebruik ervan. Ik heb hen nu de gevraagde toelichting gegeven.”

“Ik kon perfect uitleggen waarom en hoe vaak ik de spray gebruik. De dokter schrijft me deze spray voor om mijn allergieën te behandelen”, gaat de Belg verder. “(…) De AFLD heeft dit aanvaard en zet de zaak dus niet verder. Logisch, want er was niets aan de hand en ik ben een beetje verontwaardigd dat hier een zaak van gemaakt is. Hoe dan ook, dit ligt nu gelukkig achter ons en ik ben blij dat ik weer kan racen. Ik wil dit nu zo snel mogelijk achter me laten.”

De CEO van Lotto Dstny, Stéphane Heulot, is vanzelfsprekend ook zeer blij met het nieuws. “We waren nooit bezorgd en hadden altijd vertrouwen in een goede afloop. Lennert werd slechts tijdelijk op non-actief gesteld vanwege de toepassing van de MPCC-richtlijnen (Mouvement pour un Cyclisme Crédible) waaraan de ploeg voldoet. Intussen kon Lennert de aanvullende informatie aan het Franse agentschap verstrekken. We zijn erg blij dat de AFLD deze zaak zo snel heeft opgevolgd en het dossier al na drie weken kan worden afgesloten zonder verdere gevolgen voor Lennert.”

Lees ook: Lennert Van Eetvelt op non-actief vanwege ‘vermeende inbreuk op anti-dopingwet’