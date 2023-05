Van Eetvelt derde in Mercan’Tour: “Laat het nu ook zien tussen de profs, dat is mooi”

Lennert Van Eetvelt is weer helemaal terug. De jonge Belgische klimmer van Lotto Dstny heeft een moeilijke periode achter de rug, maar mag zich nu weer volop wielrenner noemen en is uitstekend op dreef. Na zijn eindzege in de Alpes-Isère-Tour werd hij vandaag knap derde in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes.

Van Eetvelt werd vorige maand nog op non-actief gesteld voor een vermeende overtreding van de anti-dopingwet, maar zijn naam is inmiddels volledig gezuiverd en op 12 mei werd bekend dat de renner weer mocht koersen. De 21-jarige coureur wist al snel zijn gram te halen door in de Alpes-Isère-Tour twee etappes én het eindklassement te winnen.

Dinsdag stond Van Eetvelt aan de start van de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, een Franse 1.1-koers, en ook in deze klimwedstrijd wist hij zich te onderscheiden. “Mijn benen deden in het begin nog wel zeer van de voorbije wedstrijd, maar ik voelde me steeds beter worden. In de finale botste ik op twee sterkere renners.”

De jonge Belg bleek niet in staat om Richard Carapaz, de uiteindelijke winnaar, en Felix Gall te volgen, maar won wel het sprintje voor de derde plaats. “En daar ben ik erg blij mee. Ik ben ook blij met hoe we als ploeg hebben gereden. Dit laat zien dat ik – na al het harde werk – weer een extra stap heb gezet. Ik ben echt blij dat ik het nu ook laat zien tussen de profs.”