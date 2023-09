zondag 10 september 2023 om 11:01

Van Eetvelt (3e) verrast zichzelf in Pyreneeënrit: “Was niet het plan om in de aanval te gaan”

Lennert Van Eetvelt voelde zich de voorbije dagen zeker niet topfit, maar liet zich zaterdag toch zien in de veertiende etappe van de Vuelta a España. De jonge Belg van Lotto Dstny werd – tot zijn eigen verbazing – derde in de Pyreneeënetappe naar Larra-Belagua. “Ik had deze prestatie niet echt verwacht”, tekent Het Nieuwsblad op.

De 22-jarige Van Eetvelt zat zaterdag mee in de vroege vlucht, maar dat was aanvankelijk niet eens het plan. “Ik was de laatste dagen wat op de sukkel na ziek te zijn geweest. Mijn keel en longen vooral, het lichaam voelde heel slap. Het was niet het plan om vandaag al in de aanval te gaan, want ik voelde mij in de ochtend niet zo goed. Ik wilde mijn ploegmaat Eduardo Sepúlveda helpen om in de ontsnapping te geraken en zo raakte ik er zelf in verzeild.”

Sterker, Van Eetvelt bleek in de kopgroep een van de betere klimmers. “Ik dacht er zelfs aan om me te laten uitzakken omdat ik toch niet in orde ben, maar uiteindelijk ging het toch niet zo slecht. Ik heb mij geamuseerd. Ik had niet verwacht dat ik deze Vuelta nog veel zou kunnen doen.”

“Ik was de laatste dagen eigenlijk wat op fietsvakantie”

“Ik was de laatste dagen hier eigenlijk wat op fietsvakantie. Ik was niet echt aan het afzien de laatste dagen, ik kon niet presteren”, blikt de jonge klimmer terug op de voorbije etappes. “Ik vond het wel tof, maar dat is niet waarvoor ik hier ben. Ik ben superblij dat ik vandaag (zaterdag, red.) toch iets heb laten zien.”