Van Dijk pakt derde wereldtitel tegen de klok: “Moet nog tot me doordringen”

Ellen van Dijk is vandaag in het Australische Wollongong voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. Op de openingsdag van het WK verdedigde ze op overtuigende wijze de regenboogtrui, door af te rekenen met thuisfavoriete Grace Brown en Marlen Reusser. “Ik kan het niet geloven”, was ze na afloop uiteraard dolgelukkig met een nieuwe regenboogtrui.

Van Dijk, die als uittredend kampioene als laatste mocht starten, noteerde bij het eerste tussenpunt direct de snelste tijd. Die voorsprong bouwde de 35-jarige renster van Trek-Segafredo daarna geleidelijk uit. Brown kwam in het laatste kwart nog wel opzetten, maar Van Dijk had al genoeg marge opgebouwd en zo kwam haar titel niet meer in gevaar. Na afloop was het aanvankelijk nog even zoeken naar woorden, zo blij was Van Dijk met haar derde wereldtitel.

“Het moet nog tot me doordringen dat ik drievoudig wereldkampioene tijdrijden ben. Ik kan het niet geloven”, vertelde ze voor de camera van Sporza. “Ik was niet op de hoogte van de tussentijden. Dat wil ik nooit weten. Ik kom helemaal in mijn eigen wereld om het maximale uit mezelf te kunnen halen. Als ik de tijden van de andere rensters hoor, verlies ik mijn focus. Tot aan de finish had ik geen idee waarvoor ik aan het rijden was.”

“Ik hoorde mijn coach wel zeggen dat het goed ging en dat ik voor iets aan het rijden was. Ik had met mijn coach afgesproken dat ik niets wilde weten. De verrassing was heel groot toen ik over de finish kwam en weer de wereldtitel pakte.”

Specifieke voorbereiding

Na titels in Firenze (2013) en Brugge (2021) is het dus opnieuw raak voor de inmiddels 35-jarige Van Dijk. De Nederlandse koos in aanloop naar het WK voor een specifieke voorbereiding, zonder wedstrijden, en dit heeft dus geloond. “Ik heb me specifiek op de tijdrit voorbereid. Ik was hier een week op voorhand. Ik had met de Nederlandse wielerbond geregeld dat ik vlakbij het parcours een huis had om in te verblijven zodat ik elke dag op het parcours kon trainen.”

“Mijn eigen ploeg heeft me heel goed geholpen”, strooit ze met lof. “Er zijn veel aspecten, maar het mentale aspect is toch het belangrijkste. Ik ga nu genieten van deze gouden medaille. Ik ben blij met mijn drie wereldtitels.”