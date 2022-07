Van Dijk ziet Balsamo vierde worden: “Misschien Marianne een beetje moeten blokken”

Elisa Balsamo sprintte in de zesde etappe van de Tour de France Femmes naar een vierde plaats. De sprintster van Trek-Segafredo, die Marianne Vos haar tweede zege zag pakken, zag tot ver in de slotkilometer ploeggenote Ellen van Dijk het tempo bepalen. “Wij waren een van de weinige teams die nog een lead-out konden doen, maar helaas profiteerde Marianne ervan”, aldus Van Dijk tegen Eurosport/GCN.

“Ik had misschien een beetje meer naar rechts moeten gaan om Marianne een beetje te blokken”, was de 35-jarige hardrijdster zelfkritisch. “Maar ik zat ook op de limiet tijdens die lead-out. Ik denk dat we een goede lead-out deden, maar als Marianne wint, wint Marianne.”

“Er waren behoorlijk wat bochten, dus het was belangrijk om voorin te blijven”, kijkt Van Dijk terug op de finale. “En er was nog iemand voorop (Marie Le Net, red.), dus we moesten hard achtervolgen. Niet veel teams hadden een goede trein meer. Wij waren een van de weinige teams die nog een lead-out konden doen, maar helaas profiteerde Marianne ervan.”