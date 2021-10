Van der Tuuk en Tulner tekenen bij Metec-Solarwatt

Axel van der Tuuk volgt het voorbeeld van Hidde van Veenendaal. De 20-jarige Drent leverde afgelopen zomer zijn contract bij Jumbo-Visma Development in en komt nu uit voor NWVG. Komend seizoen stapt hij over naar Metec-Solarwatt, waar hij zijn voormalig Jumbo-Visma-ploeggenoot Van Veenendaal tegenkomt. Rens Tulner (23) komt over van VolkerWessels.

Tulner was het voorbije seizoen dus eerstejaars elite. Metec-Solarwatt haalt hem binnen voor de wedstrijden waar Sjoerd Bax het voorbije jaar furore maakte. “Rens is een renner die goed is in het middengebergte”, legt Adri van Houwelingen uit. “Je zou hem kunnen kenmerken als puncheur. Hij zocht een ploeg die hem een programma kon bieden dat beter bij hem past. Hij is een maatje van Sjoerd en heeft goede dingen van hem gehoord. We kunnen hem een buitenlands programma bieden, dat goed bij hem past. We zien in hem een renner met potentie, die nog niet uitontwikkeld is.”

Van der Tuuk is het jongere broertje van Danny, die via de ploeg van Michel Megens nu prof is bij het Spaanse Kern Pharma. “Axel kennen we via zijn broer Danny natuurlijk al wel een beetje”, zegt Van Houwelingen. “We hielden hem ook in de gaten en we zijn blij dat hij bij ons komt, want er waren verschillende andere ploegen in hem geïnteresseerd. Net als Hidde is hij in de Nederlandse wielerwereld nog altijd een groot talent. We hebben met hem gesproken en hij komt erg gemotiveerd over. Axel is een renner voor het eendaagse werk en bij ons krijgt hij alle kans om zicht daarin te specialiseren.”

Rens Tulner - foto: VolkerWessels CT Danny van der Tuuk tijdens het NK - foto: Cor Vos