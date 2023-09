zaterdag 2 september 2023 om 19:51

Van der Tuuk en Del Grosso op eindpodium Flanders Tomorrow Tour

Axel van der Tuuk en Tibor del Grosso hebben nipt naast de eindzege in de Flanders Tomorrow Tour gegrepen. De twee Nederlanders van Metec-Solarwatt moeten in de eindrangschikking alleen de Zweed Jakob Söderqvist voor zich dulden.

Söderqvist greep zaterdagochtend in de door Van der Tuuk gewonnen tijdrit de leiding. De Zweed werd in Wulpen derde. Het verschil met Van der Tuuk maakte hij in de eerste etappe door wel mee te zitten in een kopgroep van achttien renners.

De 20-jarige Söderqvist volgt op de erelijst Lars Boven op, die vorig jaar na vier etappes Tim Marsman voorbleef.

Lührs zegeviert in slotrit

De laatste etappe in de Flanders Tomorrow Tour is overigens een prooi geworden voor Leslie Lührs. De Duitser sprintte in Handzame naar de overwinning. Senne Hulsmans van Soudal-Quick Step Devo Team moest genoegen nemen met plek twee. Lührs ploegmaat Romet Pajur werd derde.