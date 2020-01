Van der Poel ziet de cross opbloeien: “Nog nooit zo druk gezien als laatste wedstrijden” zaterdag 4 januari 2020 om 16:38

Mathieu van der Poel won zaterdag met de Cyclocross Gullegem zijn negende veldrit op rij. Na afloop ging het bij de Nederlander niet alleen over zijn zege, maar ook over de stijgende bezoekersaantallen. “Ik heb het zo druk als de laatste vijf of zes wedstrijden nog nooit gezien”, aldus Van der Poel.

“Het is leuk om te zien dat de cross leeft”, gaat de Nederlander verder met zijn verhaal. “In de wedstrijd hoor je ook dat het écht leeft. De laatste crossen bewijzen dat er nog toekomst in de sport zit. Het staat rijendik aan de kassa, al komt dat ook omdat Wout van Aert nu veel supporters meeneemt.”

De rivaal van MVDP reed in Gullegem pas zijn tweede veldrit na zijn rentree. Een half uur lang reden Van Aert en Van der Poel zaterdag bij elkaar, waarna de wereldkampioen het verschil maakte. “Ik heb hem de eerste cross al gezien, maar het is natuurlijk enorm goed dat hij van zo ver is teruggekomen.”

In dat eerste halfuur met Van Aert keek Van der Poel de kat uit de boom, terwijl zijn concurrent druk probeerde te zetten. “Het tempo lag in deze fase al erg hoog, maar nog niet hoog genoeg om echt te door te trekken”, concludeert hij. Dat tempo lag pas na de versnelling van Michael Vanthourenhout hoog genoeg. De beslissende versnelling van de Nederlander liet daarna niet lang op zich wachten.