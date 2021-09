Van der Poel voor de start: “Ik hoop dat ik onderweg iets kan doen”

Mathieu van der Poel kende een atypische aanloop richting het WK, maar is desalniettemin klaar om zijn huid duur te verkopen. De kopman van de Nederlandse brigade hoopt op een zware koers, zo vertelde hij voor de start aan Sporza. “Ik hoop dat ik de benen heb om onderweg iets te doen.”

Van der Poel heeft naar eigen zeggen een stap gezet in de weken voor het WK. “Ik ben wel tevreden, al is het voor mij natuurlijk nog wel een beetje een vraagteken. Ik had liever een normale voorbereiding gehad, maar uiteindelijk ben ik wel tevreden over mijn conditie. Ik zal misschien wel anders moeten koersen dan normaal, maar ik hoop dat ik de benen heb om onderweg iets te doen.”

“De omloop is lastig genoeg”

En als Van der Poel de benen heeft, hoopt hij de wedstrijd in vuur en vlam te zetten. “Veel landen willen een zware koers en dat is ook onze wens. Het zou echt uniek zijn om ook wereldkampioen op de weg te worden. Het is nog eens een mooie kans voor de klassiekerrenners. Het parcours heeft inderdaad meer weg van de Brabantse Pijl dan de Ronde van Vlaanderen. Het is een mooie omloop en met de vele kilometers lastig genoeg.”

Van der Poel keek eerder met WielerFlits al vooruit naar de titelstrijd. “Mijn verwachting is dat op de Flandrien-lus de koers hardgemaakt gaat worden. Een aantal landen zoals Denemarken en Italië zullen er baat bij hebben om de koers zo zwaar en zo hard mogelijk te maken. Naast Wout van Aert houd ik dus ook rekening met Sonny Colbrelli, Julian Alaphilippe en Caleb Ewan.”

