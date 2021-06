Van der Poel vindt ook tijdrijden leuk: “Maar mijn positie is geen prioriteit”

Mathieu van der Poel combineert al de nodige disciplines in het wielrennen en vandaag staat zijn mogelijk belangrijkste individuele tijdrit op het programma. De Nederlander verdedigt in de Tour de France de gele trui op weg naar Laval. “Hoewel ik er geen topuitslagen in behaald heb, vind ik tijdrijden zeer leuk om te doen en op tv naar te kijken”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

Na de vierde etappe kondigde Van der Poel al aan dat hij vreesde zijn gele trui kwijt te raken in de tijdrit. Toch zal hij er alles aan doen om het kleinood te behouden in deze rit tegen de klok. “Het is binnen het wielrennen een beetje een aparte discipline geworden. Wat mij aanspreekt, is dat het een individuele inspanning is. Een inspanning die je wat kan vergelijken met veldrijden”, aldus de kopman van Alpecin-Fenix.

Comfort

Van der Poel is geen rastijdrijder, mede door zijn positie. “Die vind ik niet goed. Zeker niet aero­ genoeg”, stelt hij. “Ik heb vrij brede schouders, maar dat kan op zich nog wel aangepast worden. Los van mijn schouders kan er nog veel winst geboekt worden aan mijn tijdritpositie, maar dat is gewoon geen prioriteit. Omdat ik weinig of bijna nooit train op de tijdritfiets, voelt mijn positie niet zo comfortabel. Om tijdens de tijdrit wat comfort te zoeken, probeer ik dan soms wat te stretchen.”

In een windtunnel heeft de geletruidrager ook nog nooit gestaan. “Ik heb één keer een namiddag aan mijn tijdritpositie gewerkt op de wielerpiste van Gent. Dat was in de zomer van 2019 in de aanloop naar de Tour of Britain, waar ik mikte op het klassement. Ik heb toen wat tests gedaan met Kristof De Kegel om toch een beetje fatsoenlijk op de tijdritfiets te zitten”, lacht Van der Poel. “Maar dat komt nog steeds bijlange niet in de buurt van de specialisten.”

Werk van maken

Een tijdritfiets ontbreekt in de thuiscollectie van Van der Poel. Hij verwacht dan ook niet snel zich op dat onderdeel te gaan focussen. “Maar ik zou er ooit wel eens werk van willen maken. Zeker van de aerodynamische positie. Als je twintig watt minder moet duwen door een betere positie, dan is een tijdrit ook makkelijker te doorstaan als je op het gemak rijdt en kan je veel meer energie en tijd sparen voor de ritten die er wel toe doen”, vertelt hij.