Mathieu van der Poel vreest voor gele trui in tijdrit: “Het wordt moeilijk”

Mathieu van der Poel mocht in Fougères voor de derde dag op rij de gele trui in ontvangst nemen, maar hij vreest het tricot woensdag kwijt te raken. Dat vertelde de kopman van Alpecin-Fenix na de vierde etappe. “Het wordt moeilijk voor mij, daarin moeten we realistisch zijn”, geeft hij aan. “Ik train er niet veel op, maar zal er alles eraan doen om de trui te behouden.”

“Ik heb genoten van de gele trui vandaag. Het was mooi weer en er waren veel toeschouwers langs de kant”, aldus Van der Poel, die zich in de finale inzette voor Jasper Philipsen. “We deden opnieuw goed werk voor onze sprinter, maar we kunnen niet elke dag winnen.”

“We hebben wel gedaan wat we wilden doen, maar Jasper komt net iets tekort op deze aankomst. Dat Mark Cavendish wint, is ongelooflijk natuurlijk”, deelt de Nederlander de complimenten uit aan de Britse ritwinnaar.

Het was nog alles behalve zeker of er überhaupt gesprint werd voor de overwinning in Fougères, want aanvaller Brent Van Moer leek het peloton te verrassen. Hij strandde uiteindelijk vlak voor de meet. “Dat weten we van hem”, zegt Van der Poel. “Hij deed het al in de Dauphiné en de Ronde van Limburg. Daardoor wisten we waartoe hij in staat was.”