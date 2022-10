Van der Poel spreekt over mentale vermoeidheid: “Dit seizoen groter dan fysieke moeheid”

Mathieu van der Poel maakte gisteren nog zijn opwachting in de Giro del Veneto, maar kreeg op een beslissend moment in de koers te maken met materiaalpech en gaf niet veel later op. Van der Poel komt vrijdag nog één keer in actie in een gravelkoers, om vervolgens gas terug te nemen. “Ik zal toch blij zijn als ik na vrijdag een korte pauze kan inlassen”, laat hij weten aan Cyclingnews.

Van der Poel heeft er een bewogen seizoen opzitten, met enkele pieken maar ook diepe dalen. De renner van Alpecin-Deceuninck voelt zich dan ook niet meer okselfris. “Dit seizoen is de mentale vermoeidheid groter dan de fysieke moeheid”, klonk het voor de start van de Giro del Veneto. “Er zit niet echt veel meer in de tank. Het WK gravel was iets dat ik echt wilde doen omdat het een beetje speciaal was, maar daarna kwamen er dus nog twee wedstrijden bij. Ik zal toch blij zijn als ik na vrijdag een korte pauze kan inlassen.”

Maar waarom besloot Van der Poel dan toch deel te nemen aan de Giro del Veneto? “Ik was hier toch voor een week. Het is soms moeilijk om te blijven trainen, dus dan rijd ik liever een koers om bezig te blijven. Anders zat ik toch maar een hele dag op die hotelkamer. Ik dacht: laten we die koers maar betwisten.”

Terug naar ‘de basis’

Van der Poel zal vrijdag nog in actie komen in de Serenissima Gravel, een gravelwedstrijd in Italië, om daarna wat gas terug te nemen. Vervolgens zal hij toewerken naar het crosseizoen, al heeft hij nog geen zicht op zijn definitieve programma. “Ik ga na mijn pauze beslissen over wanneer ik mijn veldritseizoen ga starten. Ik denk dat het ergens eind november zal zijn, maar daar ben ik nog niet zeker van.”

Een ding is wel zeker: de Nederlander houdt het volgend jaar bij één grote ronde. “Dit seizoen was het een beetje speciaal omdat ik de roze trui kon pakken in de Giro d’Italia. Maar normaal ga ik het doen zoals altijd: in de winter tien tot vijftien crossen, me dan vervolgens voorbereiden op het voorjaar, rust pakken en dan naar de Tour de France.”