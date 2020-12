Update: Geen breuken voor Eli Iserbyt na kwalijke val in Heusden-Zolder

Eli Iserbyt heeft de Superprestigecross van Heusden-Zolder vroegtijdig moeten beëindigen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam in de derde ronde in een bocht zwaar ten val en moest daardoor noodgedwongen opgeven.

Iserbyt – die als leider in de Superprestige aan de wedstrijd begon – greep na de val naar zijn arm. Daarnaast was zijn elleboog gehavend en wordt er door zijn ploeg gevreesd voor een elleboogbreuk. Hij verliet per ambulance het circuit en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Heusden.

Bondcoach Sven Vanthourenhout was ter plaatse en zag de val gebeuren. “Hij raakte een hek en daarbij maakte zijn elleboog een wat vreemde beweging”, vertelde hij voor de camera van Telenet. “Hij had enorm veel pijn en had ook moeite om bij bewustzijn te blijven. Ook door de koude grond, dus we probeerden hem warm te houden. Hopelijk valt het mee, maar laat ons vooral afwachten.”

Update: 18u15: Geen breuken!

Mooi nieuws voor @IserbytEli: ziekenhuisonderzoek bracht gelukkig GEEN breuken aan het licht. Eli start morgen niet in de wereldbekermanche in Dendermonde, en ondergaat maandag bijkomende onderzoeken die meer duidelijkheid moeten geven over de gevolgen voor zijn crossprogramma. — Pauwels Sauzen – Bingoal (@PS_BG_CT) December 26, 2020

Pijnlijke val voor @IserbytEli 😔 Vrees voor een elleboogbreuk bij de eerste onderzoeken door de wedstrijddokter, nu naar het ziekenhuis van Heusden voor extra onderzoek. Fingers crossed 🤞 #SPZolder — Pauwels Sauzen – Bingoal (@PS_BG_CT) December 26, 2020

Eli Iserbyt is op weg naar het ziekenhuis. Volgens zijn vriendin @fien_maddens is er na de val iemand over zijn elleboog gereden. Bij bewustzijn maar beetje suf door pijnstilling. #sporza ! Veel beterschap @IserbytEli ! — Kristof Meul (@KristofMeul) December 26, 2020