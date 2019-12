Van der Poel sluit het jaar in Bredene af met 28 crosszeges maandag 30 december 2019 om 15:59

Mathieu van der Poel heeft 2019 in schoonheid afgesloten. De wereldkampioen boekte in de Ethias Cross van Bredene zijn 28e crosszege van het jaar. Tim Merlier werd op geruime afstand tweede, Gianni Vermeersch eindigde als derde.

De start in Bredene is de laatste jaren steeds zeer kort. Amper een kleine honderd meter na de start worden de renners al het veld in gecatapulteerd, via een technisch opwippertje. Wie anders dan wereldkampioen Mathieu van der Poel was als eerste weg? Van der Poel versierde pas in allerlaatste instantie een startcontract voor deze Ethias Cross, nadat Wout van Aert om familiale omstandigheden moest afzeggen.

Van der Poel had vandaag duidelijk geen haast. De wereldkampioen gaf niet de indruk er meteen een lap op te willen geven, maar ontwikkelde wel een onderhoudend tempo, met Thijs Aerts in zijn spoor. ‘Ik kan nog straffer’, moet Diether Sweeck gedacht hebben. De oudere broer van Laurens snelde wel heel brutaal naar de leiding en ging nog vooruit ook. Aan het einde van de eerste ronde kwam hij zelfs door met wat voorsprong op Van der Poel. Van andere gevestigde waarden als Tom Pidcock, Tim Merlier of Gianni Vermeersch was er toen nog geen spoor.

Merlier was zijn cross echter goed aan het indelen. In ronde twee maakte hij een straffe inhaalbeweging, die hem na een kwartier koers zelfs helemaal voorin bij Van der Poel en een blijkbaar onvermoeibare Diether Sweeck bracht. Maar eens Merlier aan boord was, ging het tempo van Van der Poel dan toch de hoogte in. Daarna ging het kaarsje van Sweeck uit.

Merlier mag even mee

Van der Poel wilde Merlier – een van zijn belangrijkste knechten bij Corendon-Circus in het Vlaamse voorjaar – wel enkele rondjes meenemen in zijn spoor. Dat lukte best goed voor de Belgische kampioen, tot halfweg toch het licht uitging. In amper één ronde tijd bouwde Van der Poel een verschil van 22 seconden uit op Merlier, die duidelijk een versnelling lager moest schakelen.

Buit binnen voor Van der Poel dus? Gezien de tijdsverschillen ronde na ronde opliepen tot bijna een minuut, leek het daar wel op. Maar in de voorlaatste ronde ging Van der Poel nog eens stevig onderuit. De wereldkampioen koos een verkeerd spoor en kwam in de dranghekken terecht. Veel terrein verloor hij daar echter niet mee, waardoor hij bij zijn eerste deelname in Bredene meteen won. Zo sluit hij het kalenderjaar af met 28 overwinningen.

Uitslag Ethias Cross Bredene 2019

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus)

2. Tim Merlier (Creafin-Fristads)

3. Gianni Vermeersch (Creafin-Fristads)

4. Diether Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Tom Pidcock (Trinity)

6. Jim Aernouts (Telenet-Baloise)

7. Thijs Aerts (Telenet-Baloise)

8. Joren Wyseure (Balen BC)

9. Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step)

10. Sean De Bie (Roompot-Charles)