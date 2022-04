Van der Poel rekent op Vermeersch, De Bondt en Oldani in Amstel Gold Race

Update

Alpecin-Fenix heeft de selectie voor de Amstel Gold Race bekendgemaakt. Natuurlijk voert Mathieu van der Poel de ploeg aan. De Nederlander kan rekenen op de steun van onder meer Oscar Riesebeek.

Ook de naam van Stefano Oldani is een interessante. Afgelopen weekend eindigde hij als tweede in de Volta Limburg Classic. De Bondt eindigde in diezelfde koers als zevende.

Kristian Sbaragli, Tobias Bayer en Michael Gogl completeren de selectie van het Belgische ProTeam, dat met MVDP de winnaar uit 2019 in huis heeft.

Gianni Vermeersch vervangt zieke Riesebeek (update)

Oscar Riesebeek staat zondag toch niet aan de start van de Amstel Gold Race. De Nederlander kampt met griep. Gianni Vermeersch is zijn vervanger.

Update: @OscarRiesebeek (ill) will be replaced by @GVermeersch. Get well soon, Oscar! — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) April 8, 2022