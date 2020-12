Van der Poel: “Probeerde zo zuinig mogelijk de overwinning te nemen”

Mathieu van der Poel wist in de Ethias Cross van Essen met sprekend gemak te winnen. Een enkele demarrage halverwege de cross bleek genoeg. “Ik heb geprobeerd om zo zuinig mogelijk de overwinning te nemen, omdat het een drukke periode is met morgen weer Herentals”, vertelt hij na afloop.

Van der Poel kwam moeizaam op gang in Essen. “Het tempo lag vrij hoog in het begin en ik maakte veel fouten. Mijn banden stonden wat te hard, vond ik. Toen ik had gewisseld van fiets begon te vlot lopen”, aldus de wereldkampioen, die in de vijfde ronde afstand nam van concurrenten Quinten Hermans en Laurens Sweeck.

“Dit was een parcours waar ik mijn ding kon doen. Er waren maar een paar stukken waar je kon doorrijden, de rest was echt technisch. Het was iets te lastig voor een speeltuin”, lacht hij. “Maar ik ben wel tevreden. Namen en Gavere waren heel lastige wedstrijden, dus dan was dit wel heel welkom.”

Na vier crossen staat Van der Poel op drie zeges. “Het eerste deel van deze cross was het crossgevoel misschien iets minder. Maar Namen heeft er echt ingehakt, dat was enorm zwaar. Daarom ben ik benblij dat ik vandaag het gevoel in het tweede deel al iets beter te pakken had”, stelt hij.