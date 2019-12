Van der Poel over rentree Van Aert: “Denk dat hij bij de eerste vijf eindigt” donderdag 26 december 2019 om 16:35

Er stond vandaag op het racecircuit van Zolder opnieuw geen maat op Mathieu van der Poel. De regerend wereldkampioen boekte zijn dertiende overwinning in veertien wedstrijden. Morgen keert er met Wout van Aert en oude bekende terug in de cross.

Van der Poel ontdeed zich vandaag in de vierde ronde van zijn tegenstrevers. Desalniettemin spreekt hij van een lastige koers. “Dit is een van de lastigste omlopen om te rijden”, vertelde hij na afloop. “Je bent nooit uit het zicht. Wanneer er zoals vandaag een achtervolgend groepje is met een paar ploeggenoten die kunnen samenwerken, ga je kapot op de rechte stukken. Zij kunnen daar het verschil gelijk houden. Op de technische stukken zit je echt volledig ‘a bloc’,” kijkt hij terug.

Hij wachtte relatief lang met zijn beslissende demarrage. Pas na 27 minuten vertrok de wereldkampioen. “Eigenlijk wilde ik nog iets langer wachten omdat ik dacht dat het op de laatste ronde aan zou gaan komen. Maar het was enorm lastig. Toen ik nog in de groep reed, hing ik aan het lange stuk op de weg enkele keren aan de rekker. Ik wilde dat een beetje voorkomen.”

Onderweg moest hij een paar keer stretchen om zijn rug te ontlasten. “Ik had een beetje last van mijn rug, maar dat heb ik op deze omloop wel vaker. Ik had redelijk harde banden omdat het een vrij snel parcours is. Door de schokken kreeg ik dan een beetje een stijve rug. Het stretchen ontspant dan even.”

Rentree Van Aert

Morgen maakt Wout van Aert in Loenhout zijn comeback in het veld. “Ik denk dat het zeker een goede zaak is voor de sport. Het is alleen maar positief dat hij er terug bij is”, oordeelt Van der Poel. “Ik denk dat hij morgen al in de top vijf zal eindigen”, voorspelt hij.