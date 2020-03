Van der Poel over klassiekers in het najaar: “Ik ben klaar om ze voorrang te geven” zaterdag 28 maart 2020 om 17:02

Mathieu van der Poel hoopt dat de klassiekers alsnog worden verreden. De Nederlander is zelfs bereid om ze voorrang te geven boven het aanstaande veldritseizoen, als de klassiekers in het najaar worden verreden.

“Ik hoop nog steeds dat ik dit jaar de klassiekers kan rijden”, laat Van der Poel weten in een dubbelinterview van DHNet.be met Tom Boonen. “Ik ben klaar om ze in het volgende veldritseizoen voorrang te geven. Maar ik wil zeker niet degene zijn die ze opnieuw moet inplannen.”

Mentale pauze

“In feite leeft een fietser altijd een beetje in quarantaine,” vertelt Van der Poel over de huidige situatie. “Ik ben gewend aan dit regime. Wat ik het meest mis zijn de doelen en de wedstrijden.” Toch biedt het ook kansen. “Ik ga al een paar jaar van doel naar doel. Deze gedwongen stop is een kans voor mij om een mentale pauze te nemen”, zo eindigt hij.