Van der Poel over het ontbreken van ‘de flits’: “Nauwelijks op interval getraind” maandag 30 december 2019 om 17:43

Mathieu van der Poel heerst ook deze winter in het veld, maar de Nederlander heeft naar eigen zeggen niet ‘die flits’ van vorig seizoen. Daar gingen we na afloop van de cross in Bredene iets dieper op in. “Het heeft vooral meteen gebrek aan intervaltraining te maken”, verduidelijkt hij. “Richting het WK ga ik daar nog aan werken.”

De regerende wereldkampioen wist vandaag een wonderjaar in schoonheid af te sluiten, door in Bredene naar zijn 28e crosszege van 2019 te soleren. De nummer twee in de uitslag – Tim Merlier – was aan de finish een minuut langzamer. Een lange solo van Van der Poel: we hebben het dit seizoen nog niet al te vaak gezien.

Je wint dit seizoen niet vaak met grote voorsprong…

“Dat klopt, maar een minuut wegrijden van de concurrentie doe je ook niet zomaar. En ik probeer zo zuinig mogelijk te rijden. Het is zelfs een beetje een specialiteit geworden om een kleine voorsprong te verdedigen. Al is het dit seizoen iets meer werken dan vorige winter.”

“Ik heb het gevoel dat ik vorig jaar met meer overschot kon controleren. Ik merk nu dat ik zelf ook af en toe op het tandvlees een voorsprong moet verdedigen. Ik kan zeker niet zomaar tien seconden extra pakken.”

Je fans maken zich ongerust, Mathieu. Moet er nog iets bij richting het WK?

“Dat denk ik ook. En dat is reeds besproken met de ploeg en de coaches. Het heeft vooral met training te maken. Ik trainde vorig seizoen veel op interval, dat heb ik dit seizoen nog bijna niet gedaan. We hebben de laatste maanden geprobeerd om een nog bredere basis te leggen voor het voorjaar.”

Een verhaal dat doen denken aan de transformatie van Wout van Aert. Zijn er gelijkenissen?

“Ik herken het verhaal van Wout wel. Ik voel zelf dat ik een uur lang een heel hoog tempo kan rijden, maar die extra punch uit de benen schudden, gaat iets moeilijker. Ik ben goed hoor, maar de cross is iets heel specifieks.”

“Als je niet genoeg traint op het crosstechnische gedeelte, doe je gewoon niet mee. Je ziet het aan Zdeněk Štybar. Ik heb gelukkig nog het voordeel dat ik in de zomer aan mountainbiken doe. Dat leunt toch het dichtst aan tegen die specifieke inspanning die je in het veldrijden ook moet leveren.”

“Maar richting het WK zal ik sowieso weer iets specifieker aan die explosiviteit werken tijdens onze stage in Spanje. Dat staat vast.”