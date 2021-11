Van der Poel, Lavreysen en Hoogland op shortlist voor titel Sportman van 2020 en 2021

Mathieu van der Poel, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland komen in aanmerking voor de titel ‘Sportman van 2020 en 2021’. Van der Poel, Lavreysen en Hoogland staan op een voorlopige lijst van tien kandidaten. Een vakjury bepaalt welke sporters van die shortlist uiteindelijk gaan strijden om de Jaap Eden-Award.

Sportkoepel NOC*NSF, de NOS en Bas van de Goor, de voorzitter van de vakjury, hebben voor elke categorie een shortlist opgesteld met sporters die vanwege hun prestaties in de afgelopen twee jaar kans maken op een eretitel.

Van der Poel maakte dit jaar indruk op de weg met een prestigieuze overwinning in Strade Bianche, podiumplekken in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en een ritzege in zijn allereerste Tour de France. Hij droeg in de Franse ronde ook zes dagen de gele trui. Van der Poel werd aan het begin van 2021 bovendien ook voor een vierde keer wereldkampioen veldrijden.

Lavreysen en Hoogland kunnen dan weer terugkijken op een uitermate succesvol wielerjaar op de baan. Lavreysen was dit jaar de onbetwiste sprintkoning. Afgelopen zomer was hij op de Olympische Spelen van Tokio goed voor een gouden medaille in de teamsprint en de individuele sprint. Ook veroverde hij drie gouden plakken op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Roubaix, met goud in de teamsprint, sprint en op de keirin.

Hoogland was dit jaar goed voor een Olympische gouden medaille (in de teamsprint) en twee wereldtitels. De concurrentie voor de titel ‘Sportman van 2020 en 2021’ is echter stevig, met ook nog Max Verstappen, Jeffrey Herlings en olympische kampioenen als Niek Kimmann (BMX) en Kiran Badloe (windsurfen) op de shortlist.

Het NOS | NOC*NSF Sportgala zal plaatsvinden op woensdag 22 december. De daadwerkelijke stemming vindt dit jaar, vanwege corona, digitaal plaats op maandag 20 en dinsdag 21 december. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden bepalen de overige 50 procent.

Deze sporters staan op de shortlist:

Kiran Badloe, windsurfen

Jeffrey Herlings, motorcross

Jeffrey Hoogland, baanwielrennen

Niek Kimmann, BMX

Harrie Lavreysen, baanwielrennen

Abdi Nageeye, atletiek

Mathieu van der Poel, wielrennen (weg, MTB, veld)

Patrick Roest, schaatsen

Rico Verhoeven, kickboksen

Max Verstappen, autosport