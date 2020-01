Van der Poel krijgt kritiek op eigen sportvoedingmerk woensdag 8 januari 2020 om 10:17

Afgelopen week werd bekend dat Mathieu van der Poel met zijn eigen bedrijf sportvoeding gaat leveren aan zijn ploeg Alpecin-Fenix. Het bedrijf 4Gold (eigendom van Van der Poel en enkele vrienden) claimt met behulp van een DNA-test een advies op maat te kunnen geven. Experts zijn echter sceptisch over de methode.

In Het Nieuwsblad uiten zij hun twijfels. “Het basisidee is niet uit de lucht gegrepen”, stelt Wim Derave, professor inspanningsfysiologie en sportvoeding aan de Universiteit van Gent. “Er is wel degelijk onderzoek naar hoe je op basis van je DNA kan zien of bepaalde voedingsstoffen je prestaties kunnen bevorderen. Maar dat onderzoek staat in zijn kinderschoenen. Dit is marketing en pure verkooppraat, in de plaats van wetenschap.”

Sander Kersten (hoogleraar voeding, metabolisme en genomica van de Wageningen Universiteit) vult hem aan. “Vandaag is het wetenschappelijk gezien nog onmogelijk om, los van enkele uitzonderingen zoals lactose-intolerantie, persoonlijk voedingsadvies te geven op basis van je DNA”, klinkt het. “Veel meer dan algemene adviezen kunnen we niet geven.” Kersten geeft bovendien aan dat amper een procent van het genoom geanalyseerd wordt. “Ook daar is dus weinig wetenschappelijk houvast.”

Van der Poel blijft in een reactie achter zijn product staan en neemt de kritiek voor kennisgeving aan. “Ik wist dat die er zou komen. We zijn redelijk innovatief in wat we doen en in België worden innovatieve plannen nu eenmaal graag afgeschoten. Ik weet dat het voor mezelf alvast vrij specifiek werkt. Ik ben onder de indruk van de resultaten en ontdekte dat ik bijvoorbeeld een tekort heb aan ijzer en aan vitamine D. Ik voel me hier wel goed bij. Net zoals bij masseren trouwens. En daarvan is ook nooit bewezen dat het prestaties bevordert.”