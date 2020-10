Julian Alaphilippe breekt middenhandsbeentjes na botsing met motor

Julian Alaphilippe heeft de Ronde van Vlaanderen vroegtijdig moeten verlaten. De kopman van Elegant-Quick-Step reed op 35 kilometer van het einde samen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de leiding, toen hij tegen een motor botste.

Alaphilippe ging hard tegen het asfalt en kermde het uit van de pijn. De Fransman bleef lang zitten en greep naar zijn schouder en elleboog. Nadien werd hij naar het ziekenhuis van Ronse gebracht waar uit eerste onderzoek twee gebroken middenhandsbeentjes in zijn rechterhand aan het licht kwamen. Maandagochtend wordt hij in Herentals geopereerd aan de breuken.

Voor Alaphilippe was de Ronde van Vlaanderen zijn laatste wedstrijd van het seizoen.

The incident in which @alafpolak1 was involved occurred because of a moto.#RVV20

