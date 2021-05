Van der Poel kijkt uit naar zondag: “Schurter, Fluckiger en Pidcock zijn grootste concurrenten”

Video

Mathieu van der Poel kende vrijdag een succesvolle rentree op de mountainbike. In Albstadt won de Nederlander alvast de short track. Zondag staat de eerste Wereldbeker crosscountry op het programma. Met vertrouwen kijkt Van der Poel vooruit: “De overgang van de wegfiets naar de mountainbike is goed gegaan.”

“Ik kan nog niet zeggen of ik op hetzelfde niveau als mijn tegenstanders zit. Echte vorm komt toch altijd pas door wedstrijden te rijden. Ik hoop gewoon veel punten te pakken voor de Olympische Spelen, zodat ik een goede startpositie daar verwerf. Dan kom ik met een goed gevoel thuis. Het is niet ideaal dat ik maar twee wedstrijden rijd voor de Spelen, maar ik moet er mee dealen.”

Het parcours in Albstadt ligt Van der Poel wel, zo geeft hij aan: “Ik houd er wel van. Vooral als er veel publiek is. Gelukkig kunnen de mensen thuis ook naar de wedstrijd kijken. Het is een mooie wedstrijd. Misschien niet mijn favoriete, wat dat betreft past Nové Mesto mij iets beter.”

In de short track bleef de Nederlander Victor Koretzky en Nino Schurter voor, maar voor zondag let hij toch ook nog op een aantal andere namen. “Schurter is altijd iemand die ik in de gaten houd, maar Mathias Flückiger is ook in goeden doen. En Tom Pidcock dan. Ik weet niet vanaf welke rij hij start, maar ik zal zeker op hem letten.”

Voorbereiding op de Tour de France

Na de Wereldbekers in Albstadt en Nové Mesto rijdt Van der Poel geen mountainbikewedstrijden meer. Om zich optimaal voor te bereiden op de Olympische Spelen en de Tour de France, vertrekt de renner van Alpecin-Fenix eerst nog op hoogtestage naar La Plagne. Daarna staan ook nog de Ronde van Zwitserland en het NK op de weg op het programma.