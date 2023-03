“Van der Poel is niet in staat om alle vijf Monumenten te winnen, Van Aert wél”

Mathieu van der Poel heeft na zaterdag twee verschillende Monumenten op zijn palmares: de Ronde van Vlaanderen en dus Milaan-San Remo. Kan hij op den duur de collectie van vijf compleet maken? Jan Bakelants denkt van niet. De oud-renner acht Wout van Aert er wel toe in staat, zegt hij de podcast ‘Wuyts en Vlaeminck’ van Het Laatste Nieuws.

Bakelants is resoluut in zijn antwoord, als hem gevraagd wordt of Van der Poel alle vijf de Monumenten kan winnen. “Nee, hij kan Lombardije niet winnen”, klinkt het. “Omdat Evenepoel en Pogacar momenteel ook nog in het spel zijn. Die moeten dan al niet aan de start staan. Wie zou ze wel alle vijf kunnen winnen? Wout van Aert. Van Aert verteert lange klimmen aanmerkelijk beter dan Van der Poel. Maar ja, ik denk dat hij ook niet gaat klagen als hij dit jaar nog Parijs-Roubaix wint.”

Luik-Bastenaken-Luik

Michel Wuyts haakte in door te stellen dat Van der Poel Luik-Bastenaken-Luik wél zou kunnen winnen. “Ik ben ervan overtuigd dat hij dat wel kan. Als je zesde wordt in Luik nadat je een dag eerder een raid van zeventig kilometer hebt opgezet om de Eneco Tour (Wuyts doelt op de BinckBank Tour 2020, red.) toch nog in extremis te winnen, dan kun je mits een propere voorbereiding Luik-Bastenaken-Luik wel aan. Het moet dan wel wat meezitten. Maar er gaat nog weleens een dag komen dat ze daar met een man of vier, vijf gaan sprinten en dat hij er dan bij is. Maar dat kan Van Aert ook.”

Volgens Wuyts moet er – als er gekeken wordt naar de onderlinge verhoudingen tussen Van der Poel en Van Aert – een onderscheid gemaakt worden tussen de resultaten in het voorjaar en die in de zomer. “In het voorjaarsbeeld neemt Van der Poel de bovenhand met twee keer de Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo. En Van der Poel zal ongetwijfeld op het podium staan van de volgende Ronde van Vlaanderen.”

“Maar je hebt ook het zomerbeeld. Daar steekt Van Aert een flink stuk boven Van der Poel uit, het spectrum van Van Aert is groter. Van Aert is in de breedte, in dat zomerse project, hoger in te schatten. In het voorjaar gaat het de andere richting uit.”

De komende weken

Wat de komende weken betreft, betwijfelt Bakelants of Van der Poel nóg beter kan worden. “Ik weet dat niet. Elke keer als we zeggen dat het niet kan, doet hij het. Maar San Remo is wel bij uitstek de koers van één moment. Die moet je grijpen. En daar is Mathieu heel sterk in. Als het op één moment aankomt, is hij moeilijk te kloppen. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn 24 afspraken op één dag waar je steeds acte de présence moet geven om mee te doen voor winst. Dat is toch nog iets anders. Het is ook een grote belasting voor de rug, als hij daar nog last van heeft.”