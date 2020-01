Van der Poel: “Ik ben op het juiste niveau voor het WK” zondag 26 januari 2020 om 16:32

Niet voor het eerst dit seizoen kwam Mathieu van der Poel juichend over de finish. Dit keer was het voor de wereldkampioen raak in Hoogerheide, de thuiscross van de GP van zijn vader Adrie van der Poel. En dat biedt Van der Poel hoop in aanloop naar het WK. “Ik ben heel tevreden met dit weekend”, zei hij in het flashinterview.

“Het voelt heel goed om hier te winnen”, vertelde Van der Poel, nadat hij in de zesde ronde zijn beslissende aanval plaatste. “Ik ken hier veel mensen die komen kijken, dat geeft altijd een extra boost.”

Zaterdag al was de kopman van Alpecin-Fenix de beste in de Kasteelcross van Zonnebeke. Het waren de laatste twee krachtmetingen van Van der Poel richting het WK in Dübendorf. “Ik ben heel tevreden met dit weekend”, aldus Van der Poel. “Ik heb de laatste periode veel getraind op mijn specifieke versnellingen en ik heb laten zien dat ik op het juiste niveau ben in aanloop naar het WK.”