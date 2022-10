Van der Poel helpt Vermeersch aan derde plaats in regenboogtrui: “Samen koers gemaakt”

Gianni Vermeersch koerste vrijdag voor het eerst in zijn gloednieuwe regenboogtrui. Afgelopen zondag won de Belg van Alpecin-Deceuninck het WK Gravel, vrijdagmiddag stond hij aan de start van de Serenissima Gravel. Mede dankzij kopwerk van Mathieu van der Poel werd Vermeersch derde.

Op de kanalen van de Belgische ploeg gaf de kersverse wereldkampioen aan dat er de hele dag bijzonder snel werd gereden. “Mathieu en ik hebben samen koers gemaakt, waarna we redelijk snel de leiding namen met een grote groep. Halfweg koers moest ik die inspanningen wel een beetje bepalen.”

“Ik werd verrast door een demarrage en was bang dat ik in een verloren positie reed. Met de regenboogtrui om de schouders wilde ik echter terugvechten.” Mede door de hulp van ploegmaat en nummer drie van het WK Gravel Van der Poel kon Vermeersch nog derde worden, maar meer zat er niet meer in. Robin Froidevaux reed in de slotfase weg en kwam solo over de streep. “Het is super om de Italiaanse trip zo te beëindigen.”