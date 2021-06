Mathieu van der Poel had de benen niet: “Dan is het een simpel verhaal”

Mathieu van der Poel kon zich zaterdag niet mengen in de strijd om de ritzege. De Nederlander van Alpecin-Fenix ging op de slotklim nog even in de tegenaanval, maar meer zat er niet. “Ik had de benen niet”, zegt Van der Poel na afloop van de etappe. “Dan is het een simpel verhaal.”

“Maar het is geen schande, denk ik”, gaat hij verder bij de NOS. “Ik heb nog geprobeerd het gat dicht te rijden, maar toen ontplofte ik en kon ik mijn aanval niet doorzetten. Het was allemaal niet super, maar ik zat waar ik moest zitten.”

Van der Poel had de aanval van Julian Alaphilippe zo vroeg op de slotklim wel verwacht. De Nederlander had zijn plannen op die van de Fransman afgestemd. “Het steile stuk was zijn stuk, want op die uitloper kon hij niet meer wegrijden. Mijn plan was om mee te springen, maar hij was gewoon de sterkste”, eindigt hij.