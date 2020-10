Van der Poel en Van Aert treffen elkaar drie keer in X2O Badkamers Trofee

Deze namiddag is de kalender van de X2O Badkamers Trofee, de opvolger van de DVV Verzekeringen Trofee, voorgesteld. Een nieuwe cross in Herentals vervangt – eenmalig – Loenhout, dat door de coronacrisis dit jaar niet organiseert. Mathieu van der Poel en Wout van Aert treffen elkaar in drie van de acht manches: in Herentals, Baal en Hamme.

Zaterdag wordt de X20 Badkamers Trofee op gang geschoten op de Koppenberg. Op 28 november volgt met de Urban Cross in Kortrijk de tweede proef en dat is meteen de eerste wedstrijd van het huidige crossseizoen waarin ook Wout van Aert aan de start zal staan. Hetzelfde doet Mathieu van der Poel op 12 december in Antwerpen.

Waarna de twee toppers elkaar op 23 december voor het eerst in deze X2O Badkamers Trofee bekampen in Herentals. Een gloednieuwe cross overigens, die de Azencross in Loenhout vervangt. Op vraag van de burgemeester van Wuustwezel (waarvan Loenhout een deelgemeente is), wordt de Azencross eenmalig niet georganiseerd.

Ook in Baal (1 januari 2021) en Hamme (23 januari) zullen zowel Van der Poel als Van Aert aan de start staan. Tijdens de laatste manches, respectievelijk in Lille en Brussel, zullen de twee alweer bezig zijn met de voorbereiding op hun wegseizoen.

Prijzenpot onveranderd

Dankzij het binnenhalen van ondermeer X2O Badkamers als nieuwe titelpartner, Soudal en Trimetal als nieuwe co-sponsors en het behoud van een pak andere partners is de X2O Trofee er ook in geslaagd de prijzenpot voor het eindklassement te behouden. Zowel bij de heren als de dames elite wordt telkens 70.000 euro verdeeld, voor de beloften is dat 4.500 euro, terwijl ook de dames junioren een apart klassement krijgen (1.100 euro prijzengeld). Net als de voorbije jaren werkt de X20 Trofee met een tijdsklassement.

Nog dit: door de nieuwe coronamaatregelen zijn momenteel alleen elite-wedstrijden voorzien, al mogen de betere beloften daar ook aan deelnemen. Toch moest organisator Golazo een pak renners en rensters ontgoochelen “Het aantal deelnemers per wedstrijd is begrensd op 75”, verduidelijkt Erwin Vervecken van Golazo. “Bij de heren hadden we echter 200 kandidaten. We hebben dus jammer genoeg een groot aantal atleten moeten ontgoochelen.” Via deze link komt u overigens te weten op welke basis de 75 deelnemers uiteindelijk geselecteerd zijn…

Op Sporza en Eurosport Nederland

Alle wedstrijden van de X²O Badkamers Trofee worden tot nader order met gesloten deuren georganiseerd, dus zonder publiek. Elke manche wordt wel live uitgezonden door Sporza, zowel de strijd bij de vrouwen elite als bij de mannen elite. Daarnaast zullen ook Eurosport Nederland en Frankrijk én Global Cycling Network (GCN) de acht wedstrijden live brengen.