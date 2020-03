Van der Poel en Alpecin-Fenix trekken naar Spanje woensdag 4 maart 2020 om 20:57

Nu het welhaast zeker is dat Strade Bianche niet doorgaat, heeft Alpecin-Fenix besloten om met heel de ploeg naar het Spaanse Benicassim te reizen voor een trainingskamp. Een deel van het Belgische ProTeam was al in Italië voor Strade Bianche, maar die koers lijkt niet door te gaan. Ook Mathieu van der Poel zal na zijn ziekte afreizen naar Spanje.

Alpecin-Fenix ontving eerder dit jaar een wildcard voor de WorldTour-klassieker. De deelname van MVDP stond sowieso op losse schroeven, omdat de 25-jarige Nederlander de afgelopen week te kampen had met koorts en een serieuze griep. Pas woensdag verschenen op het Instagram-account van de renner de eerste beelden van hem op de fiets. “De renners die reeds in Italië waren aangekomen, zullen nu zo snel mogelijk het andere deel van ons team vergezellen op ons trainingskamp in Benicassim. Deze start donderdag en was al maanden terug ingepland. Ook Van der Poel is van de partij”, laat het team weten.