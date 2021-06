Van der Poel: “Een van mijn beste dagen op de fiets”

Mathieu van der Poel had zichzelf verrast vandaag in de individuele tijdrit van de Tour de France. In Laval klokte de kopman van Alpecin-Fenix de vijfde tijd en wist hij zijn gele trui met succes te verdedigen.

“Ik moet de ploeg bedanken. We hebben tot middernacht aan de fiets gewerkt om mijn positie nog wat te verbeteren. Het was een van mijn beste dagen op de fiets. Ik kon mijn tot de limiet pushen. Ik ben heel trots op mijzelf en de ploeg”, vertelde Van der Poel naderhand.

Tijdens de 27,2 kilometer lange tijdrit werd de Nederlander door zijn ploeg op de hoogte van de andere tussentijden gehouden. “Daardoor kreeg ik vertrouwen. Ik spaarde nog wat energie om tot het einde te kunnen vechten, want de laatste paar kilometer zouden beslissend zijn. Gelukkig had ik daar nog wat over in de tank. Ik heb mijzelf echt verrast. Ik ben heel trots op deze prestatie.”

Dat hij morgen opnieuw in de gele trui van start mag gaan, was een verrassing. “Dat ik gisteren zei dat ik verwachtte dat ik vandaag het geel zou verliezen, was niet gelogen. Tijdrijden is immers niet mijn specialiteit.”

‘Fenomenaal wat Tadej vandaag deed’

Van der Poel omhelsde na afloop van de etappe dagwinnaar Tadej Pogačar. De Nederlander en de Sloveen kunnen het goed met elkaar vinden. “Het is een heel leuke jongen, altijd vriendelijk. Het is fenomenaal wat hij vandaag deed. Hij is een van de grote favorieten om het geel weer naar Parijs te brengen”, aldus VDP.