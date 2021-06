Van der Poel: “Deze dag goed proberen door te komen”

Op een gele fiets en met een zwarte broek onder zijn gele leiderstrui reed Mathieu van der Poel eerder vandaag het startpodium op om in te tekenen voor de etappe naar Pontivy. De kopman van Alpecin-Fenix wil de vlakke derde rit vooral goed doorkomen.

“Hopelijk valt er niet te veel regen onderweg”, vertelde Van der Poel vlak voor het vertrek in de havenstad Lorient. Bij de start was het overwegend bewolkt, al scheen de zon wel tussen de wolken door. Voor later op de dag is er een grote kans op buien, die van tijd tot tijd krachtig en in combinatie met onweer kunnen zijn.

“Ik wil de dag goed proberen door te komen. En in de finale wil ik proberen onze sprinters een beetje bij te staan, waar mogelijk”, aldus de Nederlander. Vanwege de gelegenheid wisselde hij zijn blauwe Canyon-fiets in voor een speciaal geel exemplaar. “Een heel mooie vervanger”, zo zei hij zelf.