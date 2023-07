Van der Poel blijft zich zoveel mogelijk sparen: “Verkoudheid gaat maar niet over”

Video

Mathieu van der Poel wist in het verleden al goede tijdritten af te werken, maar vandaag reed hij bewust met de handrem erop op weg naar Combloux. “Maar dan zie je nog het meeste af en dat was vandaag weer het geval”, vertelde de renner van Alpecin-Deceuninck na afloop van de tijdrit aan de verzamelde media.

Van der Poel was twee jaar geleden nog vijfde in de eerste individuele tijdrit, maar deed vandaag niet mee om de knikkers. De Nederlander hield zich bewust in. “Ik heb zo rustig mogelijk gereden, maar dat heb ik nog maar twee of drie keer eerder gedaan in een tijdrit. Dan zie je eigenlijk nog het meeste af en dat was vandaag weer het geval. Het is vooral een mentaal iets, omdat je weet dat je niet voor de winst koerst.”

“Het was ook nog eens ongelofelijk warm. Ik heb eigenlijk nog meer afgezien dan ik wilde”, aldus Van der Poel, die eerder in de Tour kampte met een verkoudheid. Voelt de alleskunner zich alweer helemaal senang? “Ik heb gisteren, tijdens de rustdag, de hele dag op bed gelegen om nog wat proberen te herstellen. Het kuchen gaat alleen niet over. Ik heb vandaag – buiten de tijdrit – wel weer op bed gelegen. Hopelijk gaat het morgen weer beter.”

“Het gaat wel beter, maar ik heb vorige week wel drie dagen antibiotica genomen. Dat is nooit goed voor het lichaam en dat voel ik wel. Normaal gezien zal het wel moeten verbeteren na de rustdagen. Het was geen makkelijke tweede week, al ben ik de week op zich nog wel vlot doorgekomen. Ik denk wel dat het goed is om de Tour uit te rijden. Het is ook niet dat ik ziek ben, maar ik moet nog altijd hoesten en dat is wel vervelend.”