Van der Hoorn negende vanuit vroege vlucht: “Goede dagen komen niet op bestelling”

Taco van der Hoorn ging in de elfde Giro-etappe verder waar hij voor de rustdag was gebleven. In de rit naar Montalcino was de Nederlander de eerste aanvaller en na een hele dag in de spits van de koers kwam hij als negende over de streep.

“Ik stond in het verleden al één keer aan de start van de Strade Bianche dus ik wist op voorhand al een beetje hoe het er aan toe gaat op de sterrati“, liet Van der Hoorn naderhand via zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert horen. “Daarom dat ik deze rit al van tevoren had aangestipt. Mijn plan was om opnieuw mee te gaan in de vroege vlucht en dat lukte prima.”

Op de tweede onverharde strook kreeg de Nederlander het echter moeilijk. Hij legde zich niet bij zijn verlies neer en reed zelfs nog eens terug naar de kop van de wedstrijd. “Meespelen voor de ritzege zat er uiteindelijk niet meer in. Ik ben dus ontgoocheld, dit was een mooie rit en we zaten met een interessant groepje voorin. Dan is het jammer dat ik niet wat dichter eindig.”

“Maar goede dagen komen niet op bestelling,” ging de 27-jarige renner verder, “en vandaag had ik gewoon een slechte dag na de rustdag van gisteren. Maar goed, het is nog maar mijn eerste grote ronde dus ik ben alles nog maar aan het ontdekken. Nu kijk ik alweer vooruit, er komen nog mooie ritten.”