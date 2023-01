Inge van der Heijden over strijd met Denise Betsema: “Het was best spannend”

Inge van der Heijden eindigde in de Superprestige Gullegem als tweede. Achter de ongenaakbare Ceylin del Carmen Alvarado vocht de renster van 777 een duel uit met Denise Betsema. “Het was best spannend”, zei Van der Heijden na afloop.

“Ik probeerde een beetje voorsprong te houden voor het klassement, anders kwamen we denk ik gelijk te staan”, doelde Van der Heijden op het klassement van de Superprestige. Ze behield in die rangschikking de tweede plek: achter Alvarado, maar voor Betsema. “Het was best wel een zware wedstrijd, het was constant blijven geven. Op sommige stukjes kon ik een beetje opbouwen, maar ze kon steeds weer terugkeren. Het was dus tot het einde knokken, maar ik ben blij dat ik tweede kan blijven staan in het klassement.”

Waar maakte ze het verschil ten opzichte van Betsema? “De zandpassages gingen bij mij wel goed, waardoor ik misschien steeds wat uitliep. De start was wel extreem slecht. Ik zat ook achter de valpartij van Marion (Norbert-Riberolle, red.), waardoor ik meteen in de achtervolging moest. Op Ceylin (del Carmen Alvarado, red.) heb ik het gat helaas nooit dicht gekregen, maar ik denk zeker dat ze de verdiende winnares is.”

Van der Heijden beseft dat het moeilijk wordt om klassementsleidster Alvarado nog in te halen. “Ik stond al drie punten achter, nu vier. Er moet wel echt wat gebeuren, wil ik nog winnen. Maar met de tweede plaats ben ik wel tevreden. Ik ben blij dat ik nog een extra puntje heb gepakt ten opzichte van Denise Betsema.”