zondag 18 februari 2024 om 13:21

Van der Haar klopt Aerts in strijd voor plek drie: “Even getwijfeld of ik dat moest doen”

Video Toon Aerts stond twee jaar aan de kant vanwege een dopingschorsing, maar bij zijn rentree in de Exact Cross Sint-Niklaas deed hij meteen weer mee voor de prijzen. Uiteindelijk eindigde hij net naast het podium, door toedoen van zijn oud-ploeggenoot Lars van der Haar. Die laatste besloot aan de streep geen cadeautjes uit te delen.

Al schoot het wel even door zijn hoofd, zo vertelde Van der Haar na afloop voor de camera van WielerFlits. “Ik heb nog een serieus zware sprint moeten rijden. Ik dacht eerst dat het voor plek vier was, maar zag nog de kans om op en over Toon te gaan. Ik heb wel twee seconden getwijfeld of ik het wel of niet moest doen voor Toon, maar hij zal op eigen kracht nog veel podiumplekken pakken.”

“Ik heb zelf ook al een tijdje niet meer op het podium gestaan. Laat ik deze hier liggen, dan ben ik een dief van mezelf”, aldus de ervaren Nederlander van Baloise Trek Lions. “Ik heb tijdens de wedstrijd ook op kop gereden en Toon twee tot drie keer meegenomen in de koers. Zoals ik al zei: ik denk dat Toon op eigen kracht nog hele mooie dingen gaat doen.”

“Mijn niveau is het hele seizoen heel hoog geweest”

Met alleen nog de crossen in Brussel en Oostmalle op het programma, is het een geschikt moment om alvast terug te blikken op het voorbije veldritseizoen. Hoe kijkt Van der Haar terug op zijn crosscampagne? De 32-jarige coureur stond dit seizoen iets minder vaak op het podium. “Maar er zijn twee jongens bijgekomen, en die komen dan ook nog uit eigen ploeg”, doelt Van der Haar op Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis.

“Mijn niveau is het hele seizoen heel hoog geweest, maar je ziet rond december dat Pim en Joris erbij zijn gekomen. Soms kon ik er eentje kloppen, maar dan was de ander er weer voor en andersom. Ik ben gewoon heel tevreden over mijn niveau. Ik ben misschien de oudste van de groep, maar doe nog steeds mee. Mijn aanpak blijft volledig hetzelfde. Ik blijf me volledig focussen op de cross en het wegseizoen zal daar volledig van in dienst staan.”