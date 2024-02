zaterdag 17 februari 2024 om 16:01

Michael Vanthourenhout wint Exact Cross Sint-Niklaas, Toon Aerts net naast podium bij comeback

De Exact Cross Sint-Niklaas is op naam gekomen van Michael Vanthourenhout. De Europees kampioen reed bijna de hele cross alleen voorop en won uiteindelijk met een ruime voorsprong. Toon Aerts, die zijn comeback maakte na een dopingschorsing, moest in een sprintje voor plek drie nipt de duimen leggen voor Lars van der Haar. Eli Iserbyt was toen al als tweede over de streep gekomen.

De mannenwedstrijd van de Exact Cross Sint-Niklaas stond vooral in het teken van de langverwachte rentree van Toon Aerts. De 30-jarige crosser, die sinds 13 februari 2022 niet in actie kwam vanwege een dopingschorsing, zou het echter niet gemakkelijk krijgen bij zijn comeback. Hij startte namelijk als allerlaatste. Bovendien was de concurrentie niet mals, met onder meer Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Lars van der Haar aan het vertrek.

Vanthourenhout valt aan, Aerts schuift op

Terwijl Toon Aerts al snel wat plekken won, was ook zijn broer Thijs Aerts goed vertrokken. Hij had de kopstart. Al gauw nam Iserbyt, die zijn vijftigste profzege kon boeken, het commando echter over. Daarna rukte Vanthourenhout op naar de koppositie. De Europees kampioen kwam met twee tellen voorsprong op Daan Soete door bij de eerste finishpassage. Die laatste leidde een pelotonnetje met ook de naar plaats acht opgeschoven Toon Aerts.

In de tweede van negen rondes breidde Vanthourenhout zijn voorsprong snel uit. Twee seconden werden plots zeventien tellen. Zijn ploeggenoot Iserbyt speelde daar ook een rol bij: de Belgisch kampioen probeerde op de technische passages de kop te pakken om de tegenstand af te remmen. Joran Wyseure liet dat niet zomaar gebeuren en wist (na een duelletje met Iserbyt) de leiding te nemen. Voor eventjes dan, want Iserbyt stak hem al gauw weer voorbij en liet de boel daarna opnieuw stilvallen.

Vanthourenhout op weg naar winst

Na drie rondes had Vanthourenhout zo al bijna een halve minuut voorsprong op zes renners, met daarbij ook Toon Aerts. Later kwam er nog een trosje coureurs aansluiten. Wyseure reed daar in de vierde ronde uit weg, nadat Iserbyt een schuivertje had gemaakt. Het was Aerts die de bres naar Wyseure vervolgens dichtte, met enkel Iserbyt en Toon Vandebosch in zijn wiel. Later kreeg de coureur van Deschacht-Hens-Maes het wat moeilijker. Hij moest Iserbyt, Wyseure en de steeds sterker wordende Van der Haar laten gaan en viel terug in een derde groepje.

Maar Aerts vond zijn tweede adem. Als enige reed hij nog richting het trio Wyseure-Iserbyt-Van der Haar, dat iets dichterbij Vanthourenhout kwam. Wyseure en Iserbyt, die zich opnieuw afscheidden, hadden 22 tellen achterstand bij het ingaan van de slotronde; Van der Haar en Aerts volgden iets verder. Geen van hen zou nog helemaal vooraan geraken, want Vanthourenhout hield stand. Hij boekte zo zijn vierde zege van het seizoen.

Net geen podium voor Aerts

De tweede plaats ging naar Iserbyt, die in de slotronde al snel afstand nam van Wyseure. Die laatste moest zich nog reppen om op het podium te komen. Niemand minder dan Toon Aerts kwam meter voor meter namelijk dichterbij. En voor de laatste rechte lijn was hij zelfs aangesloten, maar dat was ook Van der Haar. Aerts wist de leeggereden Wyseure dus weliswaar voorbij te steken in de sprint, maar werd op zijn beurt nog gepasseerd door de Nederlander. Zo eindigde hij op de vierde plaats, net naast het podium. Van der Haar stond dus wel op het ereschavot.

Exact Cross Sint-Niklaas

Uitslag mannen

1. Michael Vanthourenhout

2. Eli Iserbyt

3. Lars van der Haar

4. Toon Aerts

5. Joran Wyseure

6. Niels Vandeputte

7. Toon Vandebosch

8. Witse Meeussen

9. Laurens Sweeck

10. Ward Huybs