zaterdag 17 februari 2024 om 16:25

Toon Aerts vierde bij comeback: “Toch nog wat wennen”

Video Toon Aerts stond twee jaar aan de kant vanwege een dopingschorsing, maar bij zijn rentree in de Exact Cross Sint-Niklaas deed hij meteen weer mee voor de prijzen. Uiteindelijk eindigde hij net naast het podium. “Ik ben tevreden hè, met een vierde plaats”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Even leek Aerts zelfs derde te gaan worden, maar Lars van der Haar sprintte hem net voor de streep nog voorbij. “Het podium was misschien wel de kers op de taart geweest, maar de taart zal zoet smaken. Ik ben tevreden na vandaag.”

Later verscheen Aerts ook voor de camera van WielerFlits. Hij ging daar in op de beginfase van de cross, waar hij vanuit allerlaatste positie moest zien op te schuiven. Dat lukte behoorlijk goed. Was het zijn beste start ooit in een cross? “Ik ben ook al wel op kop weggeweest, maar als je ziet van waar ik kwam, was het inderdaad wel een heel goede start. Het duurde lang voordat het openging aan de linkerkant. Ik had erop gerekend dat het daar open zou gaan, net als andere jaren. Ik dacht even: het is anders dit jaar, maar op het einde gebeurde het toch en kon ik wat plekken pakken.”

Na een sterk eerste deel van de cross leek Aerts even wat op adem te moeten komen. “Het was niet op, maar ik voelde wel dat ik op dat moment niet meer kon versnellen. Er werd vandaag echt in snokken gekoerst omdat Michael weg was en Eli het dan even ophield. Dat is natuurlijk nog even wennen na zo’n lange periode zonder cross, maar ik heb het overleefd, dus ik ben er heel content mee.”

In de finale bleek Aerts toch nog wel wat jus in de benen te hebben en pakte hij bijna nog een podiumplaats. “Ik dacht dat ze waren gaan vliegen, Joran (Wyseure, red.) en Eli waren weg met z’n tweeën. Maar toen reed ik paar goede passages en er zat nog wat in de benen, dus ik gaf alles. Ik kwam bij Joran en ging hem voorbij, maar er was nog iemand die net wat sneller was”, doelt hij op Lars van der Haar. “Of ik hem een boos berichtje ga sturen? Leven en laten leven zeker.”