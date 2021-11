Van der Breggen, Van Vleuten en Wild in de race voor titel Sportvrouw van het Jaar

Heel wat baan- en wegwielrensters komen in aanmerking voor de titel ‘Sportvrouw van het Jaar’. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Kirsten Wild, Ellen van Dijk en Shanne Braspennincx staan namelijk op de shortlist van twaalf namen. Een vakjury bepaalt welke sporters van die shortlist uiteindelijk gaan strijden om de award.

Van der Breggen won in haar afscheidsjaar onder meer de Giro d’Italia voor vrouwen, Omloop Het Nieuwsblad, een zevende opeenvolgende Waalse Pijl en verder was ze goed voor een bronzen medaille op de Olympische tijdrit in Tokio. Van Vleuten kroonde zich in Japan tot Olympisch kampioene in het tijdrijden, won de Ronde van Vlaanderen en boekte in totaal twaalf overwinningen voor haar werkgever Movistar.

Ook Van Dijk kende een succesvol seizoen op de weg, met als kers op de taart een tweede wereldtitel in het tijdrijden. Ook werd ze in het Italiaanse Trento Europees kampioene op de weg. Braspennincx en Wild boekten dan weer grote successen op de baan. Braspennincx werd in Tokio verrassend Olympisch kampioene op de keirin en was ook goed voor twee EK-titels. De afscheidnemende Wild werd dan weer wereldkampioene koppelkoers (samen met Amy Pieters) en veroverde een bronzen baanplak op de Spelen in Tokio.

De grote favoriete voor de titel ‘Sportvrouw van het Jaar’ is misschien wel Sifan Hassan. Het NOS | NOC*NSF Sportgala zal plaatsvinden op woensdag 22 december. De daadwerkelijke stemming vindt dit jaar, vanwege corona, digitaal plaats op maandag 20 en dinsdag 21 december. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden bepalen de overige 50 procent.

Deze sporters staan op de shortlist:

Marit Bouwmeester, zeilen

Shanne Braspennincx, baanwielrennen

Anna van der Breggen, wielrennen

Ellen van Dijk, baanwielrennen

Lilian de Geus, windsurfen

Sifan Hassan, atletiek

Jutta Leerdam, schaatsen

Suzanne Schulting, shorttrack

Anouk Vetter, atletiek

Annemiek van Vleuten, wielrennen

Kirsten Wild, baanwielrennen

Ireen Wüst, schaatsen

Overige categorieën Op het NOS | NOC*NSF Sportgala is er traditioneel ook aandacht voor de sportploeg van het jaar. De mannen van de teamsprint (Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg, Matthijs Büchli) staan op de shortlist en komen dus in aanmerking voor de prijs, net als de mannenploeg van Jumbo-Visma. Ook de beste coach van 2021 zal in het zonnetje worden gezet. Twee (voorlopige) kandidaten komen uit de wielersport: Hugo Haak, de coach van de baansprinters, en Merijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma.