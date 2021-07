Van der Breggen rijdt twaalf rensters buiten tijdslimiet in Giro-tijdrit

De indrukwekkende tijdritzege van Anna van der Breggen in de Giro d’Italia Donne heeft ook een keerzijde. Twaalf rensters zijn in de klimtijdrit van 11,2 kilometer naar Riale buiten de tijdslimiet gereden. De organisatie is onverbiddelijk en haalt de twaalf uit koers.

De rozetruidraagster werkte haar tijdrit af in 24 minuten en 58 seconden. De vooraf vastgestelde tijdslimiet was 30 procent van de tijd, wat neerkwam op 7.37 minuut. In totaal wisten 126 rensters hun achterstand op Van der Breggen binnen die limiet te houden. Danique Braam van Lotto Soudal Ladies was de laatste die ‘binnen tijd’ eindigde, op 7.30 minuut van haar landgenote.

Slecht nieuws was er voor Elizabeth Holden, Holly Breck, Sandra Alonso, Sheyla Gutierrez, Chiara Consonni, Caris Cosentino, Elise Vander Sande, Iurani Blanco, Ariana Gilabert, Maëlle Grossetete, Francesca Balducci en Michela Balducci. Vooral Bizkaia-Durango wordt geraakt. Met Holden, Alonso, Blanco en Gilabert raakt de Spaanse formatie vier rensters kwijt met nog zes dagen te gaan.