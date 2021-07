Anna van der Breggen imponeert in roze trui: winst in klimtijdrit Giro Donne

Anna van der Breggen heeft op overtuigende wijze de klimtijdrit in de Giro d’Italia Donne gewonnen. De rozetruidrager van SD Worx was in de 11,2 kilometer lange tijdrit met aankomst in Riale ruim een minuut sneller dan de nummer twee Demi Vollering. Van der Breggen staat daardoor nog steviger aan de leiding.

De eerste 3,8 kilometer van de tijdrit liepen licht omhoog. Daarna ging de weg serieus omhoog aan een gemiddelde stijging van 7,5 procent, met uitschieters voorbij de 10 procent.

Grace Brown mocht lange tijd plaatsnemen in de hot seat, maar de Australische tijdritspecialiste van BikeExchange werd in de slotfase toch nog verslagen. Demi Vollering, de nummer drie in het algemeen klassement, wist de tijd van Brown te verslaan. Ashleigh Moolman-Pasio was ook goed onderweg, maar de klimster kwam niet aan de tijd van Brown.

De tijden van Vollering, Brown en Moolman-Pasio vielen echter in het niets bij de prestatie van Van der Breggen. De kopvrouw van SD Worx dook 1.05 minuut onder de tijd van Vollering en tekende zo voor haar tweede ritzege van deze Giro Donne. Brown volgde op 1.16 van de winnares en Moolman op anderhalve minuut. Een knappe vijfde plaats was er voor Marta Cavalli, nog binnen de twee minuten van Van der Breggen.

In het algemeen klassement breidt de Nederlandse, die na dit seizoen stopt, haar voorsprong nog verder uit. Moolman-Pasio volgt nu op 2.51 minuut, gevolgd door Vollering op 3.03 minuut. Lizzie Deignan is op plek vier de eerste niet-SD Worx-renster op bijna zes minuten achterstand van Van der Breggen.