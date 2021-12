Van der Breggen blikt terug: “Vroeger genoot ik misschien wel te weinig”

Anna van der Breggen stopte na het WK in Vlaanderen met profwielrennen. Intussen is ze bij haar team SD Worx omgeschoold tot ploegleider, een nieuwe stap waar de 31-jarige Zwolse toprenster van weleer heel veel zin in heeft. Bij de NOS blikt ze terug op haar laatste seizoen, waarin ze onder meer nog Omloop Het Nieuwsblad, de Waalse Pijl én de Giro Rosa won.

Hoewel Van der Breggen met haar 31 jaar nog niet super ‘oud’ is in wielertermen, zwaaide de meervoudig wereldkampioene wel af. Eigenlijk had dat een jaar eerder al moeten gebeuren, maar vanwege corona werd dat uitgesteld. Ze wilde immers nog een keer de Olympische Spelen rijden, waar ze titelverdediger op de weg was. “Het ging supergoed, ik heb nog veel wedstrijden kunnen winnen dit jaar. Ik heb ervan genoten om nog op de fiets te zitten en de dingen nog heel bewust mee te maken. Dat is iets wat ik vroeger misschien wel te weinig heb gedaan. En ik heb me beter kunnen voorbereiden op wat er komt.”

“Ik heb nog geen moment gedacht: doe ik hier goed aan? Ik heb nu gewoon heel veel plezier in nieuwe dingen doen”, vertelt Van der Breggen tijdens het interview, dat op het waddeneiland Ameland werd opgenomen. De ex-renster deed daar mee aan de Adventure Run, een hardloopevenement. “Normaal kon dat niet. Dan stond ik aan de kant te kijken en ging ik weer verder met trainingen. Het doel van elke dag is nu gewoon heel anders”, geeft ze een blik op haar nieuwe leven.

De jarenlange ervaring aan de top als renster, hoopt de Zwolse nu te kunnen gebruiken in haar nieuwe rol als ploegleider. “Uiteindelijk zijn het voor mij niet de medailles of bekers die bijblijven, maar meer wat ik heb geleerd door het fietsen. Ook wel door de overwinningen die ik heb gehaald, maar ook door de overwinningen die ik gemist heb. Dat maakt gewoon wie je bent. Ik ben heel dankbaar dat ik dit heb kunnen doen. En dat neem ik mee in wat ik nu ga doen.”